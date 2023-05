Real Madrid y Valencia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 35 en LaLiga Santander. El choque se jugará este domingo 21 de mayo desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el estadio Mestalla. El cuadro ‘merengue’ llega tras caer eliminado de la Champions League, mientras que Valencia quiere alejarse completamente de los puestos de descenso. La transmisión estará a cargo de ESPN 3, STAR Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles en Depor.





Real Madrid vs. Valencia por LaLiga Santander. (Video: Twitter)





Real Madrid vs. Valencia: probables alineaciones