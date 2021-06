El delantero de la selección española Álvaro Morata se ha convertido en la imagen de la falta de gol de la ‘Roja’, dividiendo a la afición el lunes en el empate 0-0 con Suecia en la Eurocopa 2021. “Todo bien menos el gol”, “Asedio sin gol”, “No hay manera”... Los titulares de la prensa española señalan todos a la falta de puntería de la Roja contra los suecos.

Pese a su dominio abrumador con un 75% de posesión y 852 pases completados frente a los 103 de los nórdicos, España no consiguió encontrar el camino del gol, que a la postre es lo que define el fútbol.

La Roja fue incapaz de superar la ordenada defensa sueca, que renunció al balón y se cerró atrás, y no pudo encontrar el gol por segundo partido consecutivo, tras el 0-0 del amistoso contra Portugal el 4 de junio, en el que también tuvo un dominio abrumador.

“No hubiera sido justo, desde luego, que Suecia ganara el partido, pero pudo ocurrir porque España, como ante Portugal, fue incapaz de marcar”, escribió este martes el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño.

La sequía de Morata

Y esta falta de gol ha quedado encarnada en Álvaro Morata, el delantero centro titular en ambos encuentros, muy trabajador en los dos partidos, pero sin efectividad.

Sus fallos ante Portugal generaron los primeros pitos contra él en el Metropolitano madrileño de los aficionados españoles, que se repitieron el lunes en Sevilla, aunque mezclados con los aplausos de quienes animaban al delantero. Su fallo prácticamente solo ante el portero Robin Olsen enviando el balón fuera (38) lo puso en el punto de mira.

“Morata ha hecho muy buen partido, a excepción de lo que todos deseamos, el primero él, de materializar las ocasiones”, señalaba tras el partido contra Suecia, el seleccionador, Luis Enrique Martínez.

El técnico lamentó los pitos al jugador, pero afirmó quedarse con la segunda reacción de la afición “animando y cantando su nombre”.

El delantero también recibió el respaldo de sus compañeros, especialmente de Aymeric Laporte, advirtiendo que “igual el próximo partido mete tres y calla la boca de todo el mundo”.

“Para Luis Enrique no hay debate: respaldo total a Morata”, escribe este martes el diario Marca, recordando que con el delantero “va a muerte”. El seleccionador español “solo le sacará del once si no le ve en buenas condiciones o si Gerard se muestra extraordinario de cara a gol en las próxima sesiones de trabajo”, consideró el diario.

España, segunda del grupo E de la Eurocopa, volverá a la competición el sábado frente a la Polonia de Robert Lewandowski, que tampoco estuvo afortunado el lunes contra Eslovaquia (derrota 2-1). Una nueva oportunidad para Morata para despejar dudas.





