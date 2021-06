Jordi Alba, lateral de la selección española, cumplió 75 partidos como internacional en la victoria por 0-5 contra Eslovaquia en la Eurocopa 2021, remarcó que no había “mejor manera de celebrarlo” que con ese triunfo y avanzó que está “seguro” de que su conjunto va “a hacer grandes cosas”.

En el vuelo de vuelta anoche de Sevilla a Madrid, el futbolista recibió una camiseta conmemorativa de las manos de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, según el vídeo difundido este jueves por los medios oficiales de la selección.

“No me esperaba esta camiseta. Es un grandísimo orgullo estar aquí, cumplir todos estos partidos y ojalá que sean muchos más. No había mejor manera de celebrarlo que con una victoria como ésta. Lo que más me gusta es este grupo, que es magnífico, ya no sólo los jugadores sino el ‘staff’ y toda la expedición. Estoy seguro de que vamos a hacer grandes cosas”, expresó Jordi Alba a sus compañeros.

En sus 75 partidos con la selección española, cumplidos con 32 años, ha sumado 49 triunfos, 17 empates y nueve derrotas, desde su debut el 11 de octubre de 2011 en el triunfo de España frente a Escocia (3-1) en el José Rico Pérez de Alicante. Aquel día fue titular Jordi Alba, que ha aportado ocho goles en ese recorrido.

El Inter preguntó por él

De acuerdo al diario ‘Mundo Deportivo’, con el afán de repetir el título de Serie A y hacer un buen papel en la Champions League, el equipo italiano está interesado nada menos que en el fichaje de Jordi Alba, una de las ‘vacas sagradas’ del equipo catalán.

Si bien es una pieza importante en el esquema de Ronald Koeman, en Camp Nou no descartan su salida ante la necesidad de reducir la masa salarial para la próxima campaña.

La citada fuente explica que el Inter se encuentra preparando una oferta formal por Alba. Si bien no menciona cifras por el defensor español, en la Lombardía tienen claro que podrían incluir jugadores en la operación para reducir costos del fichaje. Y el Barcelona no vería con malos ojos la llegada de uno que otro interista.





