España fue unas de las selecciones que llegó con más críticas a los octavos de final de la Eurocopa 2021. Sin embargo, después de dejar en el camino a Croacia, recuperando la confianza de jugadores como Álvaro Morata, hoy todo es distinto en el ambiente de la ‘Furia Roja’. La confianza está a tope, pues así lo dio a conocer Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al choque ante Suiza.

“No hay nadie mejor que España. Somos una de las mejores selecciones de la Eurocopa a nivel defensivo, pese a algún fallo individual. El equipo tiene buena actitud y estoy contento de como gestionamos los minutos finales ante Croacia. Lo que no me gustó fue lo que hicimos con el balón en ese tramo, no de lo que no hicimos sin la pelota”, afirmó el estratega ibérico, a la espera de llegar a los cuartos de final del torneo.

Aunque vienen de disputar 120 minutos ante los croatas, el entrenador español precisó que el tema físico pasará a un segundo plano, ya que en su equipo tienen un objetivo en mente: conseguir el título para los millones de aficionados de la ‘Furia Roja’.

“Lo físico no nos van a condicionar en absoluto. Los números de los jugadores son impresionantes. Si de cabeza vas bien, vuelas. Lo emocional y lo físico están conectados. Físicamente estamos a tope. Pues todavía no sé si haré cambios, ya lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que puede jugar cualquiera”, indicó.

Por otro lado, Luis Enrique fue consultado sobre el blooper que cometió Unai Simón en el choque anterior. Solamente optó por usar una famosa frase de Rafael Nadal.

“No hay que lamentarse por el error, porque lo que importa no es el fallo sino lo que haces después de fallar. La memoria de pez, que le escuché a Nadal, es lo mejor después de un fallo. Los errores de concepto hay que corregirlos, pero los de ejecución son solucionables. El de Unai fue de los segundos. Unai nos ayuda en el juego y le doy un sobresaliente”, finalizó el DT.





