Facebook no es solo aquella red social en la que puedes chatear, buscar amigos, ver noticias y realizar todo tipo de publicaciones. También es la plataforma en la que se comparte todo tipo de virales y este lunes destaca una imagen de Cristiano Ronaldo por su cumpleaños 33.



El crack del Real Madrid, además de Neymar, celebra este lunes 5 de febrero y en su cuenta de Facebook ha dejado una foto viral para todos sus seguidores. Como se puede apreciar, el portugués aparece sentado, con el pulgar arriba y sosteniendo una torta.

Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños 33. Cristiano Ronaldo celebra su cumpleaños 33.

"Gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños", ha publicado Cristiano Ronaldo y las respuestas en su cuenta de Facebook no se han hecho esperar. El portugués recibió todos los parabienes de los seguidores que lo consideran el mejor del mundo.



Cristiano Ronaldo, que llegó al club en el verano de 2009, es el máximo goleador histórico del Real Madrid con 427 tantos en 421 partidos. Con la camiseta blanca ha ganado tres de sus cuatro Botas de Oro y ha conseguido 15 títulos: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.



A título individual, Cristiano Ronaldo destaca que por segundo año consecutivo ha logrado el premio The Best de la FIFA, el de Mejor Jugador en Europa de la UEFA y el Balón de Oro, que ya ha ganado en cinco ocasiones.



