FC Barcelona cuenta con Philippe Coutinho hasta el 2023. Tras prestarlo a Bayern Munich, el elenco azulgrana aún no lo tiene en sus planes, por lo que no se descarta que, luego de la negativa del elenco alemán por comprar su pase, vuelva a buscarle un equipo para la próxima temporada.

Incluso, el talentoso jugador de la Selección de Brasil dio muestras de a qué liga le gustaría llegar, aunque no descartó la posibilidad de quedarse por una temporada más en el club ‘Bávaro’ o luchar por un lugar en el equipo principal de la escuadra catalán.

“Tiene el deseo de regresar a la Premier League. Puede que no suceda este año, eso aún no lo sabemos. Realmente no hemos discutido nada por el momento”, sostuvo Joorabchian, agente del jugador de FC Barcelona, en diálogo con Sky Sports.

Newcastle es uno de los equipos que mostraron interés por contar con Coutinho

Newcastle United ya ha empezado las conversaciones con el entorno del también exjugador del Inter de Milán. El objetivo de las ‘Urracas’ es convencer a Philippe Coutinho con su ambicioso proyecto de ser protagonista de la Premier League a corto plazo.

Según ‘The Telegraph’, Newcastle United está en plenas negociaciones con Rafael Benítez para que el español tome nuevamente las riendas del club. Actualmente, dirige al Dalian Yifang de la Superliga China y para confirmar su vuelta habría pedido a Philippe Coutinho, deseo que habría tenido el visto bueno de la dirigencia del equipo de la liga de Inglaterra.

