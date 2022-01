Es ahora mismo uno de los jugadores más valiosos del FC Barcelona de Xavi Hernández y el relevo natural de Piqué en la defensa azulgrana. Por eso mismo, causó asombro que tras el Clásico por la Supercopa de España, el programa ‘Sin Concesiones’ señalara que el Real Madrid estaba tras sus pasos. Este viernes, el agente de Ronald Araújo ha salido a aclarar los rumores.

“Ronald es jugador de Barcelona, tiene un año y medio más de contrato. No le doy asidero a lo que trascendió del interés de Real Madrid. Él está muy contento en Barcelona y quiere seguir ahí”, dijo Flavio Perchman al programa ‘Sport 890′.

El central uruguayo está próximo a terminar su vinculación con el Barça, en junio del 2023, pero ya en la dirección deportiva azulgrana ya están trabajando en su renovación para los próximos años.

El caso de Araújo es parecido al de Ilaix Moriba o Ansu Fati. En Barcelona tienen los dos modelos a seguir. Uno se fue por dinero y el otro renovó de forma muy suculenta. La tesitura es casi idéntica y puede decantarse por cualquiera de los dos casos. El defensor, de momento, no renueva.

Pacto Florentino-Laporta

Pero además de que el agente del defensor desmienta las informaciones, el portal madridista ‘Defensa Central’, ha revelado que el hipotético traspaso de Araújo al Madrid sería imposible por un acuerdo entre los mandatarios de ambos clubes.

La creación de la Superliga es un vínculo muy fuerte entre madridistas y culés, con Laporta y Florentino como caras visibles, y ello ha llevado a que ambos ‘firmen’ un pacto de no agresión que no permitirá nuevos ‘casos Figo’. De ahí, por ejemplo, a renunciar por el fichaje de Ilaix que terminó firmando por el Leipzig. De forma directa no habrá traspaso.

En el Real Madrid tenían algo similar pactado con el Atlético de Madrid y que se rompió con la llegada de Theo Hernández. Sonaron jugadores como Agüero, Falcao o De Gea, pero nunca terminaron de concretar su fichaje y buscaron otro destino.

