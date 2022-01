Las cosas no están siendo fáciles para Xavi Hernández. Llegó al banquillo del FC Barcelona con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo en la temporada, pero nada está saliendo como lo ha planeado. Recientemente sus pupilos fueron eliminados de la Supercopa de España a manos del Real Madrid. Y como si no bastaran los problemas en tienda azulgrana, existe un jugador en el vestuario catalán al que no puede ni ver. Según el diario español El Nacional, se trata nada menos que de Samuel Umtiti, el defensor francés que recientemente ha renovado contrato hasta mediados de 2026 para permitir la inscripción del delantero valenciano Ferran Torres.

El central de 28 años nacido en Camerún simplemente no entra en los planes de Xavi, a pesar del gran sacrificio que hizo por el club al rebajarse el 10% de su salario. Es por eso que el egarense no ha tardado en ponerse en contacto con el presidente Joan Laporta para que le encuentre una salida en este mercado.

“Xavi Hernández no lo necesita y por eso pide que se marche o que sea cedido para poder contar con algún otro central con más garantías. Laporta convence a Umtiti para renovar con una bajada de sueldo, pero también hay otra condición extra: que se marche cedido”, publica el citado medio en su versión digital.

Hasta antes de prolongar el vínculo con el Barcelona, Umtiti se negó a ser vendido o prestado bajo todas las formas. Sonó con fuerza en el Besiktas y en varios equipos españoles de media tabla, pero ninguna oferta lo sedujo y hasta el día de hoy sigue con ficha de primer equipo.

Samuel Umtiti tiene un valor de mercado de 2 millones de euros. En 2018 alcanzó los 70 'kilos'. (Getty)

Afortunadamente para sus intereses, Umtiti sigue en la mira de otros clubes, específicamente, del Newcastle United. En la institución de la Premier League lo quieren cedido hasta el final de temporada para así salvarse del descenso. Ya sea en Inglaterra o en cualquier otra liga, Xavi solo quiere verlo partir.

Samuel Umtiti llegó al FC Barcelona en el verano de 2016 procedente del Olympique Lyon y su progreso en el club lo llevó a debutar y a adueñarse del puesto de titular con Francia, hasta alzar la Copa del Mundo en Rusia. Sin embargo, no ha tenido continuidad en las últimas temporadas a causa de las lesiones.

De hecho, en este curso solo ha participado en un encuentro: contra Osasuna, en LaLiga. Pero el galo jamás se ha rendido, y tras este contrato, confirma su ilusión de volver a ser un jugador importante en el esquema de Xavi pese a la gran competencia que hay en el eje de la zaga con Piqué, Éric García, Lenglet y Mingueza.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializado en tasaciones de futbolistas, Samuel Umtiti está valorizado en dos millones de euros. En su mejor momento en el FC Barcelona, el francés llegó a costar 70 ‘kilos’. Devaluación de escándalo.





