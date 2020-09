La primera temporada de Antoine Griezmann con la casaquilla del FC Barcelona no fue del todo exitosa. El delantero de la Selección de Francia anotó apenas nueve goles en LaLiga Santander, números que no registraba desde hace nueve temporadas, durante sus primeros años en la Real Sociedad.

A pesar de gozar de regularidad nunca pudo encajar en el tridente de ataque que llegó a conformar con Lionel Messi y Luis Suárez. Una deuda de la cual es consciente y reconoce las razones para que no haya conectado con las estrellas del cuadro culé, en especial con el capitán argentino.

“Ha sido parecido a lo que me sucedió con Mbappé, al principio no nos encontrábamos y necesité tiempo para encontrarme con él. Con Messi va a ir todo mejor”, afirmó en una entrevista concedida a RTL.





Ya es un hecho: Griezmann habló de sus posibles destinos tras la continuidad de Messi en el Barça

La permanencia de Lionel Messi en el Barcelona calmó las aguas en la entidad azulgrana. Y más allá de que por estos días continúen rumores sobre las salidas de algunos jugadores, uno que tiene claro lo que quiere para su futuro a corto plazo es Antoine Griezmann, de quien se dijo podía salir de la disciplina culé, precisamente, por la continuidad de Leo. ¿Es cierto?

“¿Si mi futuro está en el Barcelona? Sí, no sé por qué la gente inventa destinos para ver si algún día van a acertar. Pero ahí estoy muy bien, sé que tengo la confianza del club y del entrenador así que estoy bien. Ha sido una temporada muy complicada para todos y aquí volvemos a empezar”, aseguró Griezmann, en diálogo con M6, luego del partido de su selección ante Croacia, por la Liga de Naciones.

Asimismo, el delantero se mostró entusiasmado por conocer el flamante entrenador del Barcelona y reunirse con sus compañeros. “Fue una temporada muy complicada para todos. Empezamos de nuevo. Tengo muchas ganas de conocer al nuevo entrenador Ronald Koeman. Ya he hablado con él por teléfono antes, pero no es lo mismo cara a cara. No puedo esperar a encontrar a los compañeros de equipo”, comentó