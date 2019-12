Barcelona siempre se ha caracterizado por se un club serio. Los halagos no cesan para los directivos por la manera en la que manejan el club. Siempre se escuchan buenos comentarios. Bueno, se escuchaban. Arturo Vidal parece no estar de acuerdo, y según explica ABC, los demandará.

El medio español, reveló que el jugador chileno denunció al Barza ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por el presunto impago de determinados bonus. El diario explica que la pasada temporada, el club no respondió desde lo económico con el volante en estos agregados y que todavía no ha sido retribuido.

Vidal reclama 2,4 millones de euros en conceptos de variables que según él aun no son alcanzadas. Por contra, según informa ABC, el club considera que no le corresponde pagar dicha cantidad y que el futbolista está haciendo una mala interpretación de las clásulas de su contrato.

Además, en el Camp Nou explican que quiere forzar su salida. Las intenciones de partida del chileno son cada vez más fuertes y con los constantes rumores procedentes de Italia, todo hace indicar que no continuará el 2020 en el equipo.

¿A dónde se irá Arturo Vidal?

De acuerdo a ‘La Gazzetta dello Sport’, el Inter habría realizado la primera oferta formal a los dirigentes del Barcelona: 12 millones de euros para un traspaso definitivo. La propuesta no es nada mala, dada la edad del chileno: 32 años y un rendimiento muy lejano a lo que se le vio en el Bayern Munich como en la Juventus. Pero, ¿aceptarán los culés?

Con Busquets, Rakitic, Arthur, Frenkie de Jong y ahora Carles Aleña, Barcelona no tendría problemas de ceder un volante. No obstante, los números del ‘Rey’ no son del todo malos en la presente temporada: en LaLiga ha jugado 14 partidos y marcado cinco goles.

