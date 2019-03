Proyecto Holanda: la decisión de Cillessen para continuar en la agenda del Barcelona

Se especulaba con su salida para el mercado de fichajes de verano. Mientras que Marc-André Stegen tapaba en la Champions League y LaLiga, a Jasper Cillessen solo le tocaba la Copa del Rey. Y vaya de qué forma lo ha hecho. El portero de la Selección de Holanda , indiscutible para ellos, no tiene la chance de competir frente a uno de los tres mejores porteros, por lo que se hablaba de que el holandés se iba a ir del Camp Nou, a lo que él mismo ha decidido quedarse una temporada más con los azulgranas. Y razones no le faltan a este guardameta de 29 años de edad.



Con la llegada de Frenkie de Jong y la posibilidad de que Matthijs de Ligt se incorpore también al Barcelona , Cillessen se convertiría en una especie de ‘mentor’ para los nuevos holandeses. Con la Selección ya ejerce esa posición al ser uno de los de mayor edad y en el Camp Nou no sería de menos, dado que ambos tendrían su primera prueba en el fútbol de élite de Europa.



Con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, el Barcelona solo dejará que el golero se marche cuando haya una institución que pague ese precio. Ni un euro menos, por lo que es prácticamente seguro que el Barca tenga – por lo menos –dos holandeses para el siguiente curso en Europa: De Jong ya prepara sus maletas, mientras que Cillessen se queda en el club.



Mientras tanto, y con una planificación de holandeses, Cillessen tiene asegurado la final de la Copa del Rey en pro de darles un título a los azulgranas de Ernesto Valverde.





