A estas alturas, y con la negociación de Lionel Messi y su salida del FC Barcelona de telón de fondo, no hay paso de Josep Maria Bartomeu que no sea cuestionado o al menos visto con la lupa. Y la salida de Ivan Rakitic no ha sido la excepción. Los hinchas azulgranas han vuelto a poner el grito en el cielo tras una foto que el mandamás azulgrana publicó en sus redes junto al mediocampista croata, que puso marcha a Sevilla.

Bartomeu publicó una fotografía con Rakitic y todos los títulos que ha ganado en el Barcelona. Así, le da las gracias por ser “un ejemplo de dedicación”. La polémica ha saltado por el trato distinto que entiendes los aficionados, que se preguntan si habrá algo similar en caso Messi termina marchándose del club.

(Foto: Twitter Josep Maria Bartomeu)

A vista de todo lo ocurrido, definitivamente volver a ver al presidente azulgrana y al aún ’10′ culé parece imposible. Las posiciones no solo son opuestas, sino que ya no existe relación.

De hecho, más tarde, Bartomeu tendrá que negociar con el padre de Messi la salida del argentino, que a priori no se antoja tan amistosa como la del croata, que también se refirió al sonado caso de su ahora excompañero.

“Lo que vaya a hacer Leo no lo sé, hay que preguntarle a él. Yo he podido hablar con la directiva y estamos satisfechos y ha salido perfecto”, apuntó.

El adiós de Rakitic

El centrocampista, que vuelve al Sánchez Pizjuán después de seis años, se despidió del FC Barcelona este miércoles una rueda de prensa telemática desde el Camp Nou, y manifestó que desea que la afición culé le recuerde, más que por sus logros, por ser “un jugador humilde, una personal normal que quería trasmitir cercanía” y por su “esfuerzo y compromiso” en el terreno de juego.

Rakitic reconoció que “no hay mejor sitio en el que puedes estar que el Barça, si es jugando” y que, tras perder protagonismo en el once titular, ha decidido volver al club hispalense.

“Aquí he pasado años maravillosos, y sabéis que tengo un vínculo especial con el Sevilla, pero el momento de irse era ahora; antes no”, indicó Ivan Rakitic, quien adelantó que siente un “respeto máximo” por el club catalán, que lo lleva “en el corazón” y que por eso, “por supuesto” que no celebrará ningún gol que marque contra su exequipo.

