La inminente partida de Ousmane Dembélé al PSG invitó al FC Barcelona a buscar soluciones en el mercado y agilizar una compra que hasta hace unas semanas era impensada. Bernardo Silva, un jugador que venía siendo un pedido expreso de Xavi Hernández desde hace varios mercados de pase, fue el señalado. Sin embargo, después de haber mostrado un interés formal y tras la negativa del Manchester City de venderlo, finalmente los ‘azulgranas’ han decidido retirarse de la pelea por el portugués.

Hace unos días Fabrizio Romano reveló que los ‘Citizens’ declararon al volante como un jugador intransferible, lo cual inmediatamente generó desilusión en los hinchas culés. “El Manchester City le ha dicho al PSG y al Barcelona que no tienen intenciones de negociar bajo ninguna condición por Bernardo Silva. El Manchester City también le ofrecerá un nuevo contrato a Bernardo muy pronto”, escribió el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Sumado a eso, este lunes Sport añadió un detalle importante: por más que quieran convencer a los ingleses de cerrar el trato en un préstamo con compra obligatoria, solo lo harán si es por una venta superior a los 70 millones de euros. Para nadie es un secreto que la situación económica del FC Barcelona no da para gastos de ese calibre, por lo que oficialmente están fuera de la puja por el luso.

“Tanto el club ‘blaugrana’ como el propio futbolista han presionado para conseguir una cesión con opción de compra obligatoria, pero el City se ha cerrado en banda y solo autorizaría su venta por una cantidad económica superior a los 70 millones de euros”, señala el citado medio español en un informe.

La única posibilidad de que el Barça pueda conseguir dicho dinero es cerrando una transferencia millonaria, algo que por ahora está muy lejano a suceder. Sin Ousmane Dembélé en la plantilla ni Bernardo Silva a la distancia, todo hace indicar que Xavi se verá obligado a afrontar la temporada que se avecina sin un revulsivo de sus características.

Cuando la operación estuvo en sus manos, el exjugador del AS Monaco hizo todo lo posible para facilitar su llegada al FC Barcelona. Sin embargo, cuando conversó con los directivos del Manchester City le dejaron en claro que no le darían carta libre para marcharse si desde el otro lado no había una interesante propuesta económica. Así pues, en la Ciudad Condal tendrán que pasar página.

Bernardo Silva tiene contrato con el Manchester City hasta el 2025. (Foto: Getty Images)





Los números de Bernardo Silva en el Manchester City

Desde su llegada al Manchester City en la temporada 2017-18, proveniente del AS Monaco, Bernardo Silva acumula 307 partidos disputados en todas las competiciones oficiales. Asimismo, lleva 55 goles y 59 asistencias. En lo que respecta a su palmarés, el volante de 28 años ya ganó todos los títulos posibles con el cuadro de Pep Guardiola: 5 Premier League, 4 Copa de la Liga, 2 FA Cup, 2 Community Shield y 1 Champions League.





