Más pistas sobre el futuro de Carles Aleñá, esta vez del lado de su pareja Ingrid Gaixas, quien se despidió de Sevilla y todo haría indicar que el futbolista no renovará su cesión con el Real Betis, al que llegó esta temporada y acaba contrato el pasado 30 de junio, pero seguirá hasta el final de LaLiga debido al parón por el coronavirus. El centrocampista regresaría al Barcelona.

“Hasta pronto Sevilla. Me llevo lo mejor de cada rincón que no conocía, a gente que nunca pensé que me cruzaría y el poder decir para siempre que mi hijo es sevillano”, escribió Ingrid Gaixas en Instagram.

(Foto: Instagram Ingrid Gaixas)

Es más, los medios catalanes dan por hecho que Aleñá regresará al Camp Nou para el próximo curso con el objetivo de pelear un puesto en el primer equipo. Más ahora que el club pretende ‘rejuvenecer’ su escuadra.

Carles Aleñá, de 22 años, ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias en los 17 partidos que ha disputado con el Betis.

Pellegrini presentado

Manuel Pellegrini ha sido presentado este mediodía en el estadio Benito Villamarín como nuevo entrenador del Betis para las tres próximas temporadas.

“Para mí ha sido un placer tener la oportunidad de venir al Betis. Hubo contactos con anterioridad, pero no se pudo concretar. Volver a España después de 10 años, aunque he vuelto porque tengo mi casa aquí, es un placer. Espero que podamos realizar aquí lo mismo que en anteriores clubes. El Betis es un equipo tremendamente popular y estoy convencido de que hay un plantel con exigencia alta para responder a los nombres que existen y a los que tengo mucha confianza”, dijo el chileno.

