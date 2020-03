En el mercado de fichajes de invierno, en 2019, el Fútbol Club Barcelona buscaba reforzar la plantilla con un centrodelantero. En la agenda figuraron varios candidatos, pero Carlos Vela fue la principal opción de la dirección deportiva para vestir la elástica azulgrana. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el ex de la Real Sociedad no pudo volver a LaLiga.

En declaraciones a la revista ‘GQ’, el atacante mexicano ha dado detalles de lo que fueron las negociaciones entre sus representantes y el Barcelona. Hubo acuerdo, pero Los Ángeles FC detuvo su marcha de la MLS.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro”, dijo el futbolista azteca.

Enseguida, Vela aclaró que a pesar de la negativa del equipo estadounidense, entiende su posición. De todas formas, al exjugador del Arsenal no le desagradó quedarse en California.

"No me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, dijo.

De otro lado, Carlos Vela recordó con mucho cariño su pasó por la Real Sociedad tras años oscuros de vestir la camiseta del Arsenal inglés.

“En San Sebastián llegó la parte más importante de mi vida: mi nueva familia. Venía de tres años de estar en Londres, a la que no pude adaptarme. Me costaba todo. No te sé decir algo específico. Fue un lugar donde no tengo grandes recuerdos. Deseaba irme de ahí y San Sebastián fue mi ciudad de escape”, evocó Vela.





