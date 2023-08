El día a día del FC Barcelona no deja de estar ligado con la conformación de su plantilla, no solo por los posibles fichajes que podrían llegar, sino también por las salidas de algunos jugadores que no cuentan con el respaldo absoluto de Xavi Hernández y servirían de empuje económico para liberar algo de masa salarial. Bajo este contexto, desde Inglaterra apuntan a que el Chelsea está interesado en futbolistas culés: Ferran Torres y Raphinha.

Según la información revelada por Daily Mail, los ‘Blues’ no están conformes con el plantel que tienen y las lesiones que siguen acumulando se han convertido en un interminable dolor de cabeza para Mauricio Pochettino. Así pues, tienen en carpeta a los dos extremos del Barça y podrían acelerar un acercamiento si se animan a lanzar una propuesta formal.

Asimismo, la citada fuente señala que los londinenses también quieren reforzar su medular, por lo que estarían detrás Emile Smith Rowe, mediocampista del Arsenal. “El Chelsea está considerando un movimiento tardío por el jugador del Arsenal, Emile Smith Rowe, y la pareja del Barcelona, Raphinha y Ferran Torres”, se lee en la web del diario británico.

Desde que Todd Boehly asumió el cargo de mandamás del Chelsea en mayo del año pasado, ha gastado alrededor de 900 millones de libras esterlinas hasta el día de hoy. Pese a toda esa inversión para restructurar el plantel que asumió Pochettino, está dispuesto a seguir poniendo más dinero ante las lesiones de jugadores como Christopher Nkunku, Carney Chukwuemeka y Mykhaylo Mudryk.

“Ferran Torres ha sido utilizado a menudo como suplente del delantero estrella Robert Lewandowski en el Camp Nou (...) El extremo brasileño Raphinha, exjugador del Leeds, fue sustituido por el prodigio Lamine Yamal, de 16 años, en las últimas semanas”, añade Daily Mail, explicando el presente de ambos delanteros en tienda ‘azulgrana’.

Lo cierto es que, si bien Ferran Torres está teniendo un arranque de temporada excepcional –lleva dos goles en las tres primeras jornadas de LaLiga–, el FC Barcelona podría plantearse una posible venta para seguir ingresando dinero a sus arcas. El caso de Raphinha es distinto, pues no cuenta con el respaldo absoluto de Xavi Hernández y su venta parece ser más factible para los intereses del club. Veremos qué sucede en las próximas semanas, ya que el mercado de pases se cierra en las últimas horas del 31 de agosto.

Ferran Torres y Raphinha podrían salir del FC Barcelona. (Foto: FC Barcelona)





¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona?

Luego de vencer por 3-4 al Villarreal, el FC Barcelona volverá a jugar este fin de semana cuando visite al Osasuna por la cuarta jornada de LaLiga. Dicho compromiso está programado para el domingo 3 de septiembre desde las 2:00 p.m., se disputará en el estadio El Zadar y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Star Plus.





