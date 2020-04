De Philippe Coutinho se ha hablado bastante a lo largo de esta temporada, aunque no precisamente de su gran nivel. Primero, Bayern Munich manifestó que no ejercerá la opción de compra que tiene el brasilero, en tanto que Barcelona - dueño de su pase - no lo quiere de regreso al club, por lo que discuten su traspaso o cesión a otro conjunto.

En este panorama entra Chelsea, uno de los cuadros más grandes de la Premier League. Los londinenses piensan seriamente en la contratación de Philippe Coutinho, por lo que ya empezó conversaciones con Barcelona. Así lo reporta este miércoles el diario Sport en su edición digital.

El citado medio catalán sostiene que Barcelona y Chelsea se encuentran en “negociaciones abiertas” por Coutinho, quien tiene contrato con los azulgranas hasta mediados del año 2023. En el conjunto inglés hay optimismo para llegar a buen puerto con su par español.

Coutinho volvería a la Premier, ahora con Chelsea

Se añade que los de Stamford Bridge esperan lograr el préstamo del internacional con la Selección de Brasil con una opción de compra en 2021. En tanto, en el ‘Barza’ quieren que el acuerdo se cierre en el préstamo, pero con posterior traspaso obligado.

Hay que tener en cuenta que Barcelona pagó 145 millones de euros por Philippe Coutinho en 2018, por lo que aguardan recuperar algo del gran monto que desembolsaron por el ex Inter de Milán a su par del Liverpool.

Por otra parte, aún falta definir la fecha de la gran final de la Champions League 2019-20. El choque está pactado para que se juegue en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía.

