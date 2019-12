Ernesto Valverde no ha pasado los mejores momentos al mando del Barcelona. El técnico logró levantar la Liga Santander pero aun queda en deuda de cara a la Champions League. El equipo gana, es cierto, pero no termina de consolidar una idea de juego. Muchos se quedaron con la belleza de los toques del club de hace unos años, pero para el ‘Txingurri’, la efectividad es más importante. A algunos les gusta, a otros no tanto.

Entre a los que no les agrada es a Clemente Rodríguez. El conocido jugador argentino tiene 37 años y juega en el Barracas Central. Ya no se escuchaba mucho de él, pero de un momento a otro volvió a las pantallas por una polémicas declaraciones.

“El peor director técnico que tuve fue Valverde. Cuando el Barça lo anunció, no lo podía creer”, dijo en una entrevista a ‘TyC Sports’.

Durante su etapa en el Espanyol, en la temporada 2007/08 el argentino coincidió con el ahora entrenador del Barcelona. Y él fue al que eligió cuando le preguntaron por el mejor y el peor entrenador que tuvo en su carrera.

“El mejor entrenador que tuve en mi carrera fue Carlos Bianchi. Me hablaba como a un hijo. Creo que eso a mí me ayudó mucho, además de aconsejarme: 'Lo primero que tenés que hacer es comprarle una casa a tu viejo. No te quiero ver llegar con un auto. Y después vas viendo”, agregó.

Un nuevo reto para el Barcelona de Valverde

Barcelona vs. Mallorca se ven las caras por la jornada 16 de la Liga Santander en el Camp Nou. Los dirigidos por Ernesto Valverde enfrentan el encuentro pensando en el duro enfrentamiento que tendrán por Champions League a mitad de semana. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

