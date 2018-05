En Barcelona no piensan en otra cosa que no sea la próxima temporada tras ganar el doblete español. Los culés quieren dejar de ser una decepción por sus últimas eliminaciones en la Champions League y llevarse nuevamente este torneo (no lo hace desde 2015 de la mano de Luis Enrique). Sin embargo, la dirigencia azulgrana ha encontrado un duro revés de parte de Sergio Busquets , una de sus figuras.

Según reporta este sábado el diario Sport a través de su edición digital, Sergio Busquets le ha pedido un alza de sueldo al presidente Josep Maria Bartomeu. Si no se la aceptan, el hábil volante del Barcelona estaría dispuesto a escuchar ofertas para cambiar de camiseta, apuntan.

En el mes de setiembre de 2016, Busquets firmó su renovación con el 'Barza' hasta mediados del año 2021. La decisión de solicitar una nueva paga sorprende a la dirigencia ya que ahora percibe 14 millones de euros anuales, siendo uno de los mejores pagados en el club. Su cláusula de rescisión asciende a 200 millones de euros.

Él citado medio sostiene que algunos de sus compañeros de equipo han hecho la misma estrategia (Lionel Messi, por ejemplo) y que espera que una conversación con los altos directivos llegue a buen puerto. No obstante, los dirigentes no lo tienen claro.

Lo cierto es que a Sergio Busquets no le han faltado pretendientes desde hace un par de temporadas. Uno de los máximos interesados fue Chelsea, pero finalmente los 'blues' no se lo pudieron llevar ante la negativa de la institución catalana.