En la actualidad, Dani Alves se encuentra sin equipo, pero es consciente que deberá definir su futuro lo más pronto posible para lograr su objetivo: la convocatoria con la Selección de Brasil para el Mundial de Qatar 2022. Y es que el brasileño no quiere desaprovechar la oportunidad de jugar por tercera vez una Copa del Mundo y, para ello, sabe que necesita tener minutos en un club de primer nivel. Ahora, en una reciente entrevista, el defensor se refirió a su presente y también reveló detalles de cómo se dio su salida del FC Barcelona.

Como bien sabemos, el cuadro culé decidió no seguir contando con el jugador sudamericano para la temporada que viene, poniendo fin a una relación que solo duró seis meses tras su regreso a la Ciudad Condal. “No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club. Soñé durante cinco años querer volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, mencionó el lateral en una entrevista para The Guardian.

No obstante, Alves criticó la forma en cómo se dio su salida del conjunto blaugrana: “Desde que llegué, dejé muy claro que ya no era un chico de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia. Como aficionado, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera.

Eso sí, el defensor brasileño destacó la oportunidad que el técnico culé y Joan Laporta le dieron para volver a vestir la camiseta del FC Barcelona. “No hablo de mí porque mi situación era distinta aunque estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por haberme hecho volver”. Y también elogió a los jóvenes de la institución: “Encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo”.

Sin embargo, el futbolista de 39 años dejó claro que no le gusta cómo viene trabajando la escuadra lejos de los terrenos de juego. “El club necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera”, apuntó.

Sobre sus ofertas

Desde que el veterano futbolista dejó al Barça, diferentes clubes no han perdido la oportunidad y le han hecho llegar diferentes ofertas. Una de las más importantes es sin duda la que del Real Valladolid. Pese a ello, Alves no quiso ni confirmar ni desmentir la noticia. “Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación. Han surgido cosas interesantes, estoy estudiándolas”, finalizó.





