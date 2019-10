Desestiman recurso del Barcelona contra sanción de Dembélé, pero sí jugaría contra Real Madrid

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó el recurso del Barcelona contra la sanción de dos partidos impuesta al delantero francés Ousmane Dembelé , que podrá jugar el Clásico contra el Real Madrid tras su aplazamiento. Como se recordará, el exBorussia Dortmund fue expulsado por faltarle el respeto al árbitro del duelo que enfrentó a los suyos ante Sevilla.



Apelación explicó que no puede estimar el recurso del Barça, que también pedía anular el partido impuesto al uruguayo Ronald Araujo, porque el vídeo aportado como prueba "no contiene imágenes que permitan afirmar que hay una discrepancia absoluta (error material manifiesto) entre lo dicho en el acta arbitral y lo recogido en la videograbación".



También recordó que su función "no es la de reinterpretar la prueba ni tampoco la de decidir si el árbitro actuó o no correctamente, sino la de concluir si, a la luz de la información y prueba disponible, el árbitro ha cometido un error material manifiesto al consignar en el acta los comportamientos que luego dan lugar a la imposición de las oportunas sanciones''.

Sin embargo, tras la decisión del Comité de Competición de aplazar el Clásico que iba a jugarse el día 26, Dembelé podrá jugar el mismo, ya que el Código Disciplinario de la RFEF establece que "la suspensión de partidos implicará la prohibición de alinearse o actuar en tantos de aquellos oficiales como abarque la sanción, por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración del calendario, aplazamiento, repetición, suspensión o cualquier otra circunstancia, hubiese variado eventualmente el preestablecido"

¿Cuándo se jugará el Barcelona-Real Madrid?

LaLiga pidió hace dos días a la RFEF que invirtiera el orden del Barcelona-Real Madrid del 26 de octubre y que se jugase en el Santiago Bernabéu, dada la situación que se vive en Cataluña después de la sentencia del "procés", o que lo aplazase a otra fecha, que propuso que sea el sábado 7 de diciembre.



Por su parte, el Comité de Competición, reunido ayer, resolvió a favor del aplazamiento del encuentro y pidió a los dos clubes que acuerden una fecha, tras lo que tanto Real Madrid como el Barza se han mostrado a favor de jugar el día 18. Sin embargo, aunque los dos clubes eran partidarios de jugar en la fecha y en el orden previsto, la RFEF también planteó un aplazamiento del encuentro y apuntó la fecha del miércoles 18 de diciembre.



