Por ahora no hay nada concreto. Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, afirmó que no existe ningún tipo de contacto con el FC Barcelona para negociar el fichaje del delantero Memphis Depay.

“En contra de lo que he leído, no ha habido negociaciones con el Barça. No creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada por la Ligue 1″, afirmó el mandamás del cuadro lionés.

Asimismo, Aulas reveló que el atacante neerlandés podría haber abandonado el Lyon el mes pasado. “Memphis podría haberse ido en agosto pero ahora debería quedarse con nosotros toda la temporada”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la prensa española señala todo lo contrario, incluso afirman que el Barcelona estaría dispuesto a pagar más de 25 millones de euros y la ficha de Samuel Umtiti para cerrar el pedido de Ronald Koeman.

LA POSTURA DEL DT

Rudi García, entrenador del club francés, se refirió a la situación de Memphis. El estratega le abrió la puerta al delantero y a otros futbolistas de su plantilla que tienen mejores oportunidades en la siguiente campaña.

“Si Memphis, como otros muchos jugadores de mi plantilla, tienen la oportunidad de jugar en un equipo que se ha construido para ganar la Champions League, yo mismo le llevo en coche”, expresó el DT.

