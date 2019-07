La respuesta del Bayern al Barcelona por David Alaba en el mercado de pases

Luego de que haya publicado el interés de parte del Barcelona por David Alaba , el diario Bild de Alemania asegura que el lateral izquierdo no saldrá de Baviera en el mercado de fichajes de verano. Los bávaros no dejarán salir más futbolistas de la plantilla luego de la partida de Hummels, James Rodríguez, Arjen Robben y Franck Ribéry. Por ello, ante un interés de parte de los catalanes, el Bayern ya mando un mensaje clarísimo: no y no pregunten, por favor.



El mismo medio alemán asegura que el rumor de esa noticia habría llegado de parte del padre y representante de David Alaba, George Alaba. El diario teutón asegura que la intención del progenitor es aumentar la ficha del futbolista en el Bayern Munich , dado que su contrato termina en el 2021. Por ello es que aparece rebote de él en todos los medios del ‘Viejo Continente’, así como en Sudamérica. Así es el caso de este futbolista.



Luego de pagar los 120 millones de euros por Antoine Griezmann en las últimas semanas, Bayern Munich considera “imposible” que el Barca pueda hacerse con los servicios del austríaco formado en las canteras bávaros. Por tanto, David Alaba no se moverá en el mercado de pases y seguirá a las órdenes de Nico Kovac, técnico que se mantiene en el cargo.



Mientras tanto, en búsqueda de otro lateral izquierdo, Barcelona también podría hacerse con los servicios de Junior Firpo , quien se encuentra valorizado en 25 millones de euros. Puede que sea imposible lo de Alaba, aunque el bético sí es un poco más factible.



David Alaba es indiscutible en el Bayern Munich y parece que lo seguirá siendo en Alemania. Nadie lo saca del lateral izquierdo, por ahora.



