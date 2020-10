Lionel Messi ha sido pieza importante Barcelona una y otra vez en los últimos 15 años. Desde que se estrenó con la camiseta blaugrana fue abriéndose paso hasta llegar a convertirse en una leyenda del equipo de la Ciudad Condal.

Aunque en su paso por primera división siempre estuvo acostumbrado a pelear títulos, durante su paso por las divisiones inferiores una vez afrontó una situación donde tuvo pelear con los puestos de abajo.

Este hecho ocurrió semanas después de que Messi se estrene con tan solo 16 años en el equipo Juvenil A y posteriormente en el primer equipo que era dirigido por aquel entonces por Frank Rijkaard. Su primera aparición con el equipo Sub 19 le bastó para llenarle los ojos al entrenador neerlandés.

Por aquel entonces, el Barcelona C luchaba por no caer más hondo. Y es que el equipo catalán se encontraba luchando por no perder la categoría y descender un escalón más abajo de la tercera división del balompié español.

Aquel conjunto integraba jugadores de entre 18 y 21 años, pero a Messi le sobraba y bastaba para ser la gran figura del equipo. Tal como lo demostró frente a Europa C.E, donde Barcelona logró ganar 2-1, con un entreno destellante del argentino.

En la fecha 18, la ‘Pulga’ apareció en todo su esplendor y marcó un triplete en la victoria 3-2 frente a U.D.A Gramanet B. Aquel triunfó significó más que tres puntos, ya que les permitió salir de la zona de descenso. Un respiro, cortesía de quien más tarde sería el capitán del primer equipo.

TE PUEDE INTERESAR