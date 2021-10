Tras la derrota ante Rayo Vallecano en el duelo por la Jornada 10 de LaLiga, por 1-0, el FC Barcelona tomó una decisión y decidió dar por finalizado el vínculo que mantenían con Ronald Koeman. Asimismo, diferentes personalidades allegadas al cuadro culé se han manifestado luego de este hecho y uno de los que no podían faltar fue Miralem Pjanic. Como bien sabemos, el bosnio no vivió su mejor etapa como futbolista bajo las órdenes del neerlandés y ya lo hizo saber en una entrevista en el pasado mes de septiembre.

“No he tenido una posición clara. He estado realmente... a lo mejor podía entrar a veces cinco minutos, diez minutos... o calentar 45′ y no jugar... Nunca pasé algo así. No era fácil. Tienes que ser duro, lúcido, porque a veces puedes reaccionar mal con él, es así el fútbol. Pero siempre he sido muy respetuoso, delante de él pero también con los compañeros. Cualquier jugador al que preguntes te dirá que siempre entrena bien, trabajaba, iba los días libres para no perder la forma, pero para él ya me había hecho la cruz desde el inicio”, reveló el mediocampista en una charla con el diario Marca.

Sin ninguna duda, la incomodidad del internacional bosnio en el elenco de la Ciudad Condal cada vez se hacía mas notoria. Ahora, tras conocerse ayer la marcha del holandés, ya dio ‘me gusta’ en alguna publicación que celebraba la salida del que fue su técnico durante su estadía en el Camp Nou.

Sin embargo, este jueves Pjanic volvió a ser noticia luego de utilizar sus redes sociales para publicar un mensaje que llamó mucho la atención de los medios. En este mismo se podía leer lo siguiente: “Know when to let that shit go”, que traducido al español sería algo como “Aprende a cuando soltar la mierda”. Cabe resaltar que la publicación fue borrada minutos después.

Xavi es el favorito de Laporta

Xavi ya estuvo cerca de aterrizar en el Camp Nou al final de la temporada pasada, cuando Joan Laporta dudaba de la conveniencia de seguir contando con Koeman, pero el presidente barcelonista era reacio al fichaje por el vínculo del entrenador español con Víctor Font, que había basado su programa deportivo en la figura del segundo jugador con más partidos de la historia del club (767).

El ex futbolista acumula seis títulos desde que llegó al Al Sadd, tres de ellos este año: la Liga, la Supercopa y la Copa del Príncipe. Podría haber añadido otro trofeo en su historial, la Copa del Emir que debía disputar contra el Al Rayyan y que se disputará el próximo curso.





