Brasil sigue siendo una fuente inagotable de talento futbolístico. Después de exportar a Neymar y presenciar la brillante irrupción de jugadores destacados en Europa, como Vinicius Jr. y Rodrygo, ahora se anticipa la llegada de nuevas estrellas. Endrick y Vitor Roque ya están en camino hacia LaLiga. Sin embargo, también podría unirse otro talento prometedor, Estevao Willian, conocido como ‘Messinho’. Este delantero de tan solo 16 años ha impresionado esta temporada, registrando dos goles y una asistencia en los 14 partidos que ha disputado con el Palmeiras. Como resultado, varios clubes europeos, incluyendo al FC Barcelona, han mostrado interés en ficharle.

En una reciente entrevista con Mundo Deportivo, Estevao dejó claro su deseo de unirse a un club del ‘Viejo Continente’, y su elección principal es el Barcelona, un equipo al que admira profundamente. Este sentimiento se debe a que pasó su infancia viendo a jugadores icónicos como Neymar, Messi y Luis Suárez en las filas del conjunto catalán.

“Veo casi todos los partidos del Barça, soy fan del club. Siento una gran admiración por los jugadores que juegan allí y espero estar yo ahí también. Jugar en el Barcelona, que es uno de los mejores clubes del mundo, es mi mayor sueño. Nací viendo jugar a Neymar, Messi y Suárez en el Barcelona y ese es el sueño que tengo”, manifestó Willian.

Además del conjunto blaugrana, el Manchester City también ha mostrado interés en incoporar al jugador brasileño. Incluso, el PSG ha hecho una oferta de 50 millones de euros al Palmeiras por ‘Messinho’. En relación con esto, el delantero ha expresado que se siente sereno frente a todos los rumores que lo vinculan con importantes cuadros europeos que están interesados en él.

“A veces es difícil de explicar porque sé que esos grandes clubes tienen interés en mí, pero yo estoy enfocado en mejorar mi fútbol, intentar hacer lo mejor para poder llegar a esos clubs y desenvolverme y ser el mejor del mundo. El Palmeiras me ha ayudado mucho en esto, siempre me ha acompañado y me ha orientado muy bien a controlar las expectativas”, agregó.

Finalmente, el futbolista habló de la próxima llegada de su compatriota, Vitor Roque, al Barcelona. Y las posibilidades de jugar con él en el Barça: “Sí, me quedé muy feliz cuando supe que iba a ir para allí. Es un chico con el que me llevo muy bien, somos amigos. Ya hemos jugado juntos. Estaba muy feliz por él. Quién sabe si algún día llegamos a jugar juntos en el Barcelona”.





Estevao Willian: ¿quién es y por qué le dicen ‘Messinho’?

Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, nacido el 24 de abril de 2007 en Franca, Brasil, tiene 16 años y actualmente representa al Palmeiras. Es considerado la nueva promesa del fútbol brasileño y se desempeña en la posición de extremo derecho, donde ha estado mostrando su gran potencial. Su apodo, “Messinho”, se deriva de su profundo fanatismo por Lionel Messi.

El 2022, Estevao recibió la llamada de la selección de Brasil para unirse al equipo sub-17. Tiene grandes expectativas, ya que el próximo mes competirá en la Copa Mundial de esta categoría, donde aspira a convertirse en campeón del mundo. Uno de los aspectos en los que se enfoca para su desarrollo es fortalecer su físico, dado que todavía se encuentra en una etapa de crecimiento, y trabaja diligentemente en ello.





