Incluso después del tumultuoso verano que experimentamos con el caso de Mbappé, podría haberse esperado que una vez que comenzara la nueva temporada y el jugador iniciara su desempeño con el Paris Saint-Germain, la incertidumbre con respecto a su futuro se extinguiera de una vez por todas. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto, ya que mientras Kylian no firme una extensión de contrato con el PSG, continuaremos escuchando sobre la posibilidad de que se una al Real Madrid en el próximo verano de 2024.

En una entrevista reciente, en el canal de Twitch del comunicador Rubén Martín, el periodista deportivo español Mario Cortegana del medio The Athletic, precisando que sus fuentes son cercanas al cuadro parisino, declaró con respecto al futuro de Kiki. En su afirmación, se señala que dentro del PSG ya son conscientes de que Kylian dejará el club al final de esta temporada.

“Gente del PSG cree que Mbappé se va a final de temporada, aunque dicen que todavía es muy pronto para saberlo”, precisa Cortegana. Claro está que nos encontramos en el 21 de octubre de 2023 y aún hay un largo trecho hasta llegar a mediados de 2024, por lo tanto, es comprensible que en este momento todavía queden cosas por definir.

No obstante, según la información proporcionada por el periodista, en la actualidad, la percepción dentro del club es que Mbappé no tiene intención de extender su contrato, lo que lleva a la conclusión de que su próximo destino está lejos de París. En medio de este contexto, hay que tener en cuenta que el Real Madrid, Liverpool y Chelsea están en la mira del delantero, por lo que grandes opciones no le faltan.

De esta manera, podría decirse que la directiva del Parque de los Príncipes se encuentran actualmente en una etapa en la que están más inclinados a discutir las condiciones de la posible partida de su jugador estrella que a presentar una nueva oferta que persuada a Kylian a renovar, como sucedió en la primavera de 2022.





¿Cuándo y cómo llegó Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





