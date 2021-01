En el Schalke 04 parecía que ya había alcanzado la madurez deportiva, que no solo tiene que ver con su desempeño en el campo, sino sobre todo, con su actitud. En el FC Barcelona esperaban que Jean-Calir Todibo se convirtiera en ese central que hoy necesita el Camp Nou ante la baja de Piqué, pero la carrera del defensor ha pasado de meteórica a frustrante en poco tiempo.

El central francés fue cedido al Benfica, que incluso intentó regresarlo a la disciplina culé en diciembre, pero el Barcelona lo rechazó. Literalmente, nadie lo quiere. Y su exagente, el que lo llevó al cuadro culé (aún dueño de su pase) explica las razones.

“Estamos contentos por el trabajo que hicimos para llevarle a Barcelona, pero ahora ya no me ocupo de sus intereses. Tiene un carácter difícil, nunca escuchó los consejos que le dio Abidal”, señaló a Calciotoday.

“El club creía en él, pero Todibo ya se creía que era un fenómeno. Por eso su aventura en LaLiga no fue bien. Tiene grandes cualidades, pero lo que le falta es humildad”, enfatizó.

Su próximo destino

Satin consideró que el central necesita un entorno tranquilo. “Un club tranquilo sería lo ideal para él. Quizás un poco más pequeño que la Lazio, que es un club demasiado ambicioso, con demasiada presión. No creo que sea lo mejor para su carrera. Debe volver a ser titular, pero en un club en el que pueda cometer algunos errores que le lleven a mejorar. Incluso los más grandes lo hicieron. Estar en el banquillo no le hace ningún bien”, señaló.

Finalmente, el exagente de Todibo lamentó que el central aún no haya retomado el camino. “Tiene grandes habilidades físicas, atléticas, tiene todo para hacerlo bien. Pero es su cabeza la que necesita mejorar. Tiene que encontrar la concentración adecuada”.

“Hay jugadores que tienen menos talento que él y, sin embargo, han logrado emerger. Debe querer aprender mucho más y no sentirse como un fenómeno. Hasta la fecha aún no ha entendido cómo funciona y las personas cercanas a él no lo ayudan. Lo siento mucho”, dijo.

