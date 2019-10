Dame a Neymar, toma a Griezmann: Barça halla la fórmula para cumplir el deseo de Messi en 2020

Lionel Messi advirtió hace unas semanas que si el Barcelona quiere seguir contando con él en un futuro, deberá ofrecerle un proyecto ganador. Es por eso que, según el periodista Eduardo Inda, la directiva azulgrana volverá a intentar el fichaje de Neymar. Esta vez mediante un trueque con el PSG que tendría a Antoine Griezmann como otro de los protagonistas.



De acuerdo a la citada fuente, en el seno del FC Barcelona saben que Neymar es el jugador que Messi quiere a su lado. Lo ha dicho públicamente y tras frustrarse su llegada en el verano pasado, Bartomeu ahora sí cumpliría el deseo de su máxima estrella.



El plan del club de LaLiga Santander pasa por ofrecer al PSG un intercambio de jugadores para enero de 2020. Una vez pasasen los seis meses de préstamo, en junio renegociarían los contratos y los traspasos de ambos jugadores.

Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty) Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty)

"Es algo que quiere el Barcelona, porque yo ya dije aquí hace unas semanas que Messi no está contento con Griezmann porque le quita sitio en el terreno de juego. Así que las posibilidades de que el francés se marche más pronto que tarde aumentan exponencialmente", dijo Inda durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito'.



"Hay un club que siempre le ha querido y es el PSG. La operación que tiene en mente la junta directiva del Barcelona es hacer un trueque Neymar-Griezmann en el mercado de invierno", agregó la citada fuente.

¿Por qué Barcelona quiere deshacerse de Griezmann?

El francés llegó en julio pasado al Camp Nou como el gran fichaje del verano, pero no termina de 'explotar' como lo hizo en el Atlético de Madrid. A ello hay que sumarle que su incorporación no ha caído bien en Lionel Messi, quien desde un principio prefería la llegada de Neymar. Tal como ha explicado el francés, su relación no es de las mejores.



"Ni Messi ni yo somos personas muy habladores, así que es complicado que hablemos. Pero ya le he dado algún mate y estamos en la buena dirección", contó el francés de 28 años en una conferencia de prensa la semana pasada en la Ciudad Condal.

Griezmann llegó este año al Barcelona por 120 millones de euros. (Getty) Griezmann llegó este año al Barcelona por 120 millones de euros. (Getty)

