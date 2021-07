El mercado de fichajes de verano se encuentra en su mejor momento y a las oficinas del Fútbol Club Barcelona siguen llegando currículums. Según informa este martes el diario español ‘Don Balón’, el último ha sido el de un jugador de la Juventus que se ha quedado fuera de los planes del entrenador Massimiliano Allegri para la temporada 2021-22. Se trata nada menos que del defensor Merih Demiral, quien habría ofrecido sus servicios al presidente Joan Laporta. Si bien las plazas para la defensa están llenas, en Camp Nou podrían aprovechar que se trata de una ganga en la ventana de pases.

La citada fuente explica que el defensor turco de 23 años no tiene espacio en la Juventus. De Ligt y Bonucci son indiscutibles en el once de Allegri y tras conversar precisamente con el técnico italiano, ha llegado a la conclusión de que no tendrá las oportunidades de jugar que él espera.

Demiral se niega a aceptar el rol de suplente una temporada más, razón por la que habría contactado con los altos mandos del Barcelona para hacerles saber su voluntad de cambiar de aires. En Turín no verían con malos ojos dejarlo salir por un monto de 30 millones de euros.

Merih Demiral no seguiría más en la Juventus.

“Demiral se ha ofrecido a Joan Laporta. A sus 23 años, es un zaguero con experiencia en la élite, y que tiene muy buenas condiciones. Es alto, 190 centímetros, pero no por eso es lento ni torpe a la hora de sacar el balón jugado, ni mucho menos”, publica ‘Don Balón’.

El defensor turco llegó a Juventus en el 2019 desde el Sassuolo por 18 millones de euros. En algún momento, durante su estancia en Turín, Demiral, que viene de disputar la Eurocopa 2021, logró afianzarse como titular indiscutible, incluso, por delante del neerlandés De Ligt.

Lamentablemente para sus intereses, cuando pasaba por el mejor momento con la ‘Vecchia’, Demiral terminó rompiéndose el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en 2020. Semejante lesión lo dejó fuera de las canchas por más de seis meses. Desde ese entonces, no ha recuperado ni la confianza ni su puesto en Turín.

Cabe precisar que en lo que va del mercado de fichajes de verano, el Barcelona se ha hecho con los servicios de Eric García, Emerson Royal, Sergio Agüero y Memphis Depay. ¿Quién será el próximo en caer al Camp Nou?





