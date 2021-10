Diferente técnico, mismo resultado. El Barcelona empató 1-1 ante Alavés el último sábado en el Camp Nou en el marco del debut de Sergi Barjuan y dejó muy preocupado al entrenador interino. Más allá de que el exjugador azulgrana esté solo de paso hasta la llegada de Xavi Hernández al banquillo, ha identificado que al cuadro catalán le falta más poder en ofensiva. En esa línea, según el diario español Don Balón, ha pedido a la directiva encabezada por Joan Laporta que acelere el fichaje de Raheem Sterling, uno de los jugadores que el Barça tiene a tiro para el mercado de pases de invierno de 2022.

Tal como apunta la citada fuente, Barjuan recomienda al Barcelona la llegada de un extremo explosivo. Ni Coutinho ni Dembélé apuntan a ser solución a corto plazo, por lo que el club azulgrana haría el gran esfuerzo para hacerse con los servicios del futbolista del Manchester City.

Si hay un jugador que convence en los despachos del Camp Nou ese es precisamente Sterling. No viene sumando los minutos que quisiera con Pep Guardiola, por lo que está abierto a un cambio de aires para lo que resta de temporada. Así de claro lo dejó en entrevista con ‘Business of Sport of US Summit’.

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español”, indicó hace unos días el futbolista inglés de raíces jamaiquinas.

Raheem Sterling terminará su contrato con el Manchester City en el verano de 2023. (Foto: Getty)

En lo que respecta al Manchester City, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, afirmó hace un par de semanas en conferencia de prensa que no se opondrá a la salida de ninguno de sus jugadores. Si no están contentos, tienen las puertas abiertas para buscar otro destino.

“Lo que quiero es que Raheem y todos estén contentos. Tienen que estar encantados de estar en el club. Si no lo están, pueden tomar la decisión que más les convenga. Lo entiendo totalmente. Yo fui jugador y quería jugar siempre, así que esto no es una excepción”, dijo Guardiola.

Sterling está valorizado, según el portal Transfermarkt, en 90 millones de euros. El internacional con Inglaterra, además de extremo por las bandas, también puede actuar como mediapunta. El ‘culebrón’ del mercado de invierno no ha hecho más que empezar.





