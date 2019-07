La advertencia del Atlético de Madrid al Barcelona por si firmó un pre acuerdo con Antoine Griezmann

Antoine Griezmann tiene todo para firmar por Barcelona. El delantero francés está a puertas de cerrar con los del Camp Nou para vestirse de azulgrana en verano. Su salida en mayo del Atlético de Madrid le abrió las puertas al club; sin embargo, si antes existieron conversaciones, habrían problemas.

Enrique Cerezo, presidente del equipo 'colchonero', lanzó un mensaje que sonó amenazante a los azulgranas si conversaron con el delantero en marzo: “Si lo firmó tendrá sus consecuencias"

“La verdad es que no lo sé, pero si tú lo dices, y lo ha firmado, tendrá sus consecuencias. No me parecería normal pero no sé si lo ha firmado o no y no sé si va al Barcelona o no. Esperad unos días, que me imagino que lo sabremos” , agregó.

Desde el 1 de julio, la cláusula de rescisión de contrato de Griezmann ha bajado de 200 millones de euros a 125, pero cuatro días después no existe otra novedad. El consejero delegado del Atlético reveló hace unos meses que “Tengo muy claro dónde va a jugar, se sabe desde el pasado mes de marzo, en el Barcelona", afirmó a Movistar Toros.

En diciembre del 2017 el Atlético presentó una queja formal ante la FIFA a raíz de la primera tentativa del Barza por el fichaje de Griezmann. La intención del club azulgrana es anunciar a su mejor contratación para este verano el próximo 11. Aun falta la confirmación oficial.

► Cuadro x Cuadro del golazo de Guerrero que selló pase a la final de Copa América [FOTOS]



► ¿Provocación? Dani Alves celebra por adelantado el título de la Copa América al enterarse que Perú será el rival



► ¡Lo gritamos todos! Así celebró la hinchada 'bicolor' con el triunfo de la Selección Peruana [FOTOS]



► Pedro Eloy le dedicó el triunfo de la Selección Peruana a Daniel Peredo con un emotivo mensaje