Miralem Pjanic tendría las horas contadas en el FC Barcelona. Si bien el volante bosnio llegó al Camp Nou como la gran apuesta de la pasada temporada, los pocos minutos de juego que ha tenido con Ronald Koeman y el alto salario que percibe hacen que la directiva azulgrana tenga necesidad de traspasarlo. En esa línea, según prensa italiana, los catalanes se alistan para cerrar un trueque con la Juventus en el que Aaron Ramsey es el otro protagonista.

El nuevo DT de la ‘Juve’, Massimiliano Allegri, estaría encantado de volver a contar con Pjanic una vez más. Fue con el volante bosnio cuando la ‘Vieja Señora’ vivió su momento más dulce a nivel local e internacional. El hoy mediocampista del Barcelona era uno de los engreídos del DT ‘bianconero’.

A pesar de las intenciones del técnico de la Juventus, la salida de Pjanic del Barcelona no apunta a ser cosa fácil. Si bien no es titular indiscutible para Koeman, el sueldo que tiene por temporada no sería fácil de pagar. A pesar de este problema, las conversaciones entre los clubes no se han paralizado.

Mientras en Turín piensan en Pjanic, en Cataluña no ven con malos ojos la llegada de Ramsey, un jugador con amplia experiencia en grandes clubes y capacidad única para el gol. La llegada del galés y la partida del bosnio significaría una importante rebaja en la masa salarial del club de la Ciudad Condal.

Cabe recordar que Pjanic llegó al Barça para el curso 2020-21 en una operación en la que estuvo involucrado el brasileño Arthur. Desde el día 1, el entrenador azulgrana dejó en claro las pocas oportunidades que iba a tener en Camp Nou.

“Esta temporada me deja un gusto amargo y preguntas que todavía buscan respuestas... Un abrazo a todos los culés, nos vemos pronto. Força Barça siempre”, escribió Pjanic en sus redes sociales cuando finalizó LaLiga.





