“Cristiano Ronaldo me llamó para ir a la Juventus”: la confesión de Ivan Rakitic

“Ven a la Juventus”. En el pasado mercado de fichajes de invierno, Cristiano Ronaldo habló con Ivan Rakitic para que se mude a Turín y juegue con él en la ‘Vecchia Signora’. ‘CR7’ comenzó con la persuasión hacia el futbolista, pero cuando la oferta - de parte de la ‘Juve’ - llegó a las oficinas del Barcelona , la respuesta fue rechazada inmediatamente. Los catalanes consideraron insuficiente la propuesta por un pasado campeón del mundo y cerraron así las negociaciones. Ahora el balcánico calienta el banco de suplentes a la espera de una nueva oferta.



“Cristiano me llamó personalmente para que vaya a la Juventus. Estuvo cerca, incluso todo el equipo me hizo saber que me querían, pero era demasiado caro para ellos. Barcelona pidió 50 millones por mí”, confesó el croata en una entrevista con ‘24sata’.



Ivan Rakitic y Cristiano Ronaldo, rivales en LaLiga. (Foto: Getty) Ivan Rakitic y Cristiano Ronaldo, rivales en LaLiga. (Foto: Getty)

¿Cuál fue la propuesta al Barcelona?

Juventus ofreció 25 millones de euros más el pase de Bernardeshi por Ivan Rakitic, pero en el Camp Nou pretendían el doble de lo ofertado. Por un jugador de 31 años, que la pasada temporada no tuvo el rendimiento que en el Mundial de Rusia 2018, lo pretendido era un poco descabellado para los dirigentes turineses, por lo que optaron seguir con la misma plantilla de cara a la presente temporada. Y, bueno, todo sigue igual por ahora.



Ivan Rakitic busca equipo para enero , mientras que el Barcelona sigue esperando una buena suma de dinero para hacer caja con él. Para Ernesto Valverde ha dejado de ser indiscutible y ahora suma minutos desde el banco de suplentes. Ya fue para todo él.



Inter de Milán es otro de los clubes que lo tienta para el mercado de fichajes de invierno. Los del Milán han invertido presupuesto en veteranos como Alexis Sánchez, Diego Godín y Romelu Lukaku, por lo que uno más puede que se sume a la lista.



