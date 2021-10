Dani Alves se ha convertido en protagonista de la previa del partido entre Barcelona y Valencia por la fecha 9 de LaLiga Santander. Y es que el futbolista brasileño, consciente del difícil momento que atraviesa el cuadro azulgrana en lo institucional y deportivo, no ha dudado en ofrecer sus servicios ahora que se encuentra en calidad de agente libre tras rescindir contrato con el Sao Paulo y no llegar a un acuerdo con Estudiantes de La Plata. Lamentablemente para el exjugador ‘blaugrana’, todo quedará en buenas intenciones ya que su llegada va en contra de las nuevas políticas del club catalán.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si me necesitan, solo tienen que llamarme”, dijo el veterano futbolista en entrevista con ‘Sport’.

Según la citada fuente, las palabras de Alves llegaron hasta los despachos del Camp Nou, donde valoraron el gran gesto del jugador por volver a vestirse de azulgrana aun no estén dadas las mejores condiciones. Sin embargo, su llegada no encajaría en el plan de renovación de plantilla.

“Consideran en el club blaugrana que el retorno del brasileño sería dar un paso atrás en el mensaje que se ha estado enviando desde la llegada de la nueva junta al palco. La idea tanto de la directiva como de la dirección deportiva es construir una plantilla con máximo protagonismo de La Masia y que los jóvenes tengan recorrido para volver en poco tiempo a luchar por todos los títulos”, apunta la citada fuente.

Joan Laporta, al igual que sus directivos, estiman que el fichaje de Alves en el mercado de fichajes de invierno, por muy beneficioso que pueda resultar en lo económico, frenaría la progresión de jugadores como Sergiño Dest y Òscar Mingueza.

A sus 38 años, Dani Alves da Silva es, hasta el momento, el futbolista que más títulos ha ganado en la historia del fútbol con 45, cifra que redondeó en agosto pasado tras obtener la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio, una de las deudas que tenía su palmarés al que aún le falta la Copa del Mundo.





