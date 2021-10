El Fútbol Club Barcelona está viviendo una situación doblemente especial con Ousmane Dembélé. La primera tiene que ver con la recuperación de una lesión en el muslo que aún no le permite debutar en la temporada. Y la otra se refiere a la situación contractual del delantero francés en Camp Nou. El popular ‘Mosquito’ acaba el vínculo con los azulgranas a mediados de 2022 y, a pesar de que ya tiene una oferta sobre la mesa, no ha respondido a la propuesta de la directiva encabezada por Joan Laporta.

Semejante situación pone en aprietos al Barça de cara al mercado de fichajes de invierno. Y es que de la continuidad o no de Dembélé dependerá la llegada de Raheem Sterling, un delantero que se encuentra en el radar de los azulgranas hace varios meses.

De hecho, el crack del Manchester City estuvo cerca de fichar por el Barcelona a mediados de 2021, pero los clubes no terminaron de ponerse de acuerdo en lo económico. El presidente quiere que la situación cambie para enero, pero es consciente que primero deben solucionar las cosas con el exdelantero del Borussia Dortmund.

Raheem Sterling tiene contrato con el Manchester City hasta 2023. (Foto: Getty Images)

La continuidad de Dembélé podría frenar la llegada de Sterling, al menos, en calidad de compra definitiva. Los azulgranas optarían por los servicios del atacante británico de raíces jamaiquinos solo para los meses de competencia que le queden a la temporada 2021-22.

Según el diario catalán Sport, si finalmente Dembélé decide no renovar, hecho que le abre definitivamente las puertas a Sterling, el Barcelona lo pondrá en el mercado con el objetivo de ganar algo de dinero con su traspaso. Así evitaría su marcha a mediados de 2022 sin dejar un solo euro en las arcas del club.

“Si Dembélé no renueva, no jugará. Si decide no ampliar su contrato, se intentará su salida en invierno para poder ingresar algún dinero. Y es aquí cuando se abre la puerta a la llegada de Sterling este invierno. Si Dembélé se fuese o no renovase, sí se considera en el club que se debería reforzar la delantera con un jugador desequilibrante, del mismo perfil que el francés”, publica la citada fuente.





