La renovación del centrocampista del Barcelona, Gavi, está ahora mismo encallada, ya que el jugador todavía no ha aceptado ninguna de las ofertas que el club le ha puesto sobre la mesa mientras espera un último esfuerzo de la entidad. “Tiene una oferta hace tiempo y aún no tenemos noticias de que la haya aceptado. Nos duele esta situación, porque no la entendemos. Es un chaval de 17 años, con un presente y un futuro magníficos en el Barça, y no entendemos a qué está jugando su representante”, ha declarado, en una entrevista a L’Esportiu, el presidente Joan Laporta.

Sin embargo, el representante de Gavi, el exazulgrana Iván de la Peña, dice que hace dos semanas que espera la última oferta de renovación del club, después de mantener una última reunión con Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad azulgrana.

Fuentes cercanas a las negociaciones explicaron a EFE que el centrocampista sevillano, que finaliza contrato el 30 de junio de 2023, ha recibido cuatro o cinco ofertas de renovación en los últimos ocho meses. Aunque no ha aceptado ninguna de ellas y sigue esperando a que el club haga un último esfuerzo económico.

El Barcelona considera que Gavi es un futbolista de enorme proyección, pero que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y que solo tiene una sola temporada de experiencia en el fútbol profesional. Su representante, en cambio, cree que el club debería valorar que ya es internacional español, lo que le colocaría en una escala salarial superior.

“Nuestra propuesta, dentro de nuestros niveles salariales, es más que aceptable. Ahora resulta que su agente está comparando y retrasando la decisión. La sensación es que no me gusta esta situación”, ha asegurado Laporta, visiblemente molesto con De la Peña.

En cambio, el técnico del equipo azulgrana, Xavi Hernández, parece más optimista que su presidente. “Todo el mundo espera que Gavi renueve. Es muy importante, es el presente y el futuro del club. Espero que en unos días podamos anunciar algo. Pero todavía no, todavía estamos en negociaciones”, afirmó tras el amistoso contra un combinado de estrellas de la Liga australiana con el que el Barça despidió hoy la temporada.





