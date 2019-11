El Atlético de Madrid ha sonado como uno de los posibles destinos del croata Ivan Rakitic de cara al mercado de fichajes de invierno. Sin embargo, el club ‘Colchonero’ no se encuentra en la mejor situación financiera y no podrá sacar al croata del FC Barcelona en enero de 2020.

De acuerdo al diario ‘Mundo Deportivo’, no es que Rakitic no interese al Atlético de Madrid en cuanto a lo deportivo. El asunto es que el equipo rojiblanco no cuenta con la liquidez suficiente para cerrar su llegada luego de los grandes gastos que ya hizo en el mercado de verano de este año.

La situación del Atlético es tan delicada que ni siquiera están seguros sobre si en el mercado de pases de invierno ficharán a un reemplazante para Diego Costa,a quién las lesiones empiezan a afectarlo con mayor frecuencia.

“El club colchonero tiene ahora mismo un margen de movimiento para fichar que es inexistente. Cero. Ninguno. Como ya saben, LaLiga establece un límite salarial en el que se incluye la ficha de los jugadores de la primera plantilla, las amortizaciones por fichajes y cesiones, así como una cantidad que tiene que ver con el fútbol base. Pues bien, el club colchonero tiene ahora mismo cubierto dicho límite al 100%. No al 95% o al 90%, al 100%. Es decir que no hay ni un sólo resquicio al que agarrarse en este momento”, publica la citada fuente.

Siempre según la citada fuente, son 500 millones de euros lo máximo que el Atlético de Madrid puede gastar esta temporada. De esta forma, el fichaje de Rakitic desde el Barcelona se convierte en una utopía.

Rakitic llegó al Barcelona en 2014. (Getty)

