Si hay un club al que el Barcelona le gusta quitarle jugadores, ese es el Liverpool. En la última década, los azulgranas ficharon a tres grandes cracks del cuadro de la Premier League: Javier Mascherano, Luis Suárez y Philippe Coutinho. Sin duda, fueron salidas que mellaron en algún momento la estructura del equipo. Aunque ahora, los ‘Reds’, después de mucho tiempo, podrían cobrar revancha llevándose nada menos que a Pedro González López, comúnmente conocido como Pedri. Según el portal español ‘Don Balón’, Jürgen Klopp tiene al canario entre ceja y ceja.

El mercado de fichajes de verano 2021 ha transcurrido sin grandes novedades en el Liverpool. Sin embargo, los ingleses quieren que la ventana del próximo año sea distinta. Es por esa razón que en Anfield Road han colocado a Pedri en la lista de prioridades.

El campeón de la Champions League 2019 sabe que el volante ofensivo de 18 años acaba contrato con el Barcelona a fin de temporada y hasta el momento las partes no se han sentado para hablar de renovación. En Can Barça creen que el ex Las Palmas pondrá la firma, pero hasta el momento no hay papel que lo asegure.

“La tentativa de los de Jürgen Klopp apunta a ser una seria amenaza para uno de los pilares del esquema de Ronald Koeman, pese a que en Can Barça siguen muy tranquilos respecto al futuro del canario. Un pequeño rumor que comienza a crecer y que habrá que seguir la pista las próximas semanas para comprobar si va a más o si no existe la posibilidad de que Pedri abandone el cuadro azulgrana”, publica el medio citado.

Pedri llegó al Barcelona hace una temporada desde Las Palmas. (Getty)

Precisamente, antes que Pedri se deje convencer por el presidente Joan Laporta, Liverpool quiere entrar en la puja por sus servicios. El anhelo de Jürgen Klopp, según la citada fuente, es llevarse a uno de los jugadores más prometedores de Europa sin pagar un solo euro. Negocio redondo.

Según ‘Transfermarkt’, portal especializado en tasaciones de futbolistas, Pedri está valorizado en 80 millones de euros. Nacido en Tegueste el 15 de noviembre de 2022, el crack español es considerado el futuro del Fútbol Club Barcelona. ¿Seguirá vestido de azulgrana?

Hace un par de meses, tras su participación en la Eurocopa 2021 con la ‘Roja’, medios españoles informaban que el Barcelona ya se planteaba abordar la renovación del canario. Sin embargo, la crisis financiera ha demorado el inicio de las negociaciones. Mientras tanto, el Liverpool sigue al acecho.





