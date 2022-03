Dani Alves llegó al FC Barcelona hace unos meses en calidad de jugador libre. A pesas de sus 38 años, el brasileño ha sabido responder la confianza de la directiva azulgrana con buenas actuaciones. De hecho, es uno de los intocables para Xavi Hernández en su once. Sin embargo, en la cúpula del cuadro azulgrana son conscientes que el sudamericano tiene fecha de caducidad, razón por la que han pensado en un nuevo jugador para su puesto de cara a la próxima temporada. Según informa este domingo la prensa española, se trata nada menos que de Noussair Mazraoui.

El lateral derecho del club de Ámsterdam termina contrato el 30 de junio de 2022, por lo que no le costaría un solo euro al Barcelona al llegar en condición de agente libre. El propio futbolista ha dejado en claro hace poco que está lejos de firmar una prolongación de vínculo con Ajax.

“Creo que las posibilidades de que me quede en el Ajax son muy pequeñas, tal vez un 5%. Estoy abierto a algo nuevo, juego aquí durante 16 años y creo que es un buen momento para irme”, reconoció Mazraoui hace unas semanas, dejando claro que su futuro no pasa por seguir en su actual equipo.

El agente de Mazraoui, Mino Raiola, es consciente de que el Barcelona no va sobrado de laterales derechos, razón por la que no dudó en ofrecer sus servicios. En el Camp Nou están evaluando la posibilidad, por lo que no se descarta que Laporta y compañía hagan un esfuerzo por el defensor neerlandés nacionalizado marroquí.

Mazraoui, en la mira del Barcelona.

En la actual plantilla, el FC Barcelona solo cuenta con Dani Alves, Serginho Dest y Moussa Wagué para la posición de lateral derecho. Para la próxima temporada, el veterano brasileño podría no seguir en el equipo, razón por la que el fichaje de Mazraoui le vendría como anillo al dedo al mandamás de los catalanes.

En lo que va de la temporada 2021-22, el número 12 del Ajax ha sumado un total de 29 partidos entre Eredivisie (21), Champions League (5) y Supercopa de Países Bajos. El cliente de Mino Raiola ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias en la competición doméstica.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Noussair Mazraoui, nacido el 14 de noviembre de 1997, se encuentra valorizado en 20 millones de euros. El también internacional con Marruecos puede actuar también como mediocentro o pivote.





