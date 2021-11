La etapa de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona comenzó oficialmente con un triunfo ante el Espanyol. Tras llevarse el derbi catalán, el técnico español continúa trabajando al máximo en la perfección de su equipo. Sin embargo, el DT de los culés también tiene un ojo puesto en el mercado de fichajes de invierno de enero próximo. En esa línea, según el diario español Don Balón, el egarense ha pedido a la directiva del club catalán, encabezada por Joan Laporta, la salida de Samuel Umtiti, defensor que no entra en sus planes para lo que resta de la temporada.

De acuerdo a la citada fuente, Xavi Hernández no quiere ver más al defensor francés en su equipo al tratarse de un jugador cuyo estilo no es de su agrado. El ex del Lyon no fue tomado en cuenta por Ronald Koeman desde inicio de la campaña y no parece que la situación vaya a cambiar con el de Terrasa.

Así las cosas, el DT del Barcelona ha pedido al presidente Laporta deshacerse de Umtiti en el mercado de fichajes de invierno. El problema para el también abogado catalán es que al día de hoy no existen ofertas que satisfagan a todas las partes. El central francés no interesa ni en calidad de préstamo.

“Las cosas están empezando a cambiar en el FC Barcelona desde la salida de Ronald Koeman y la posterior llegada de Xavi Hernández al banquillo y, tras haber comenzado con victoria su nueva andadura en el club, el de Terrassa ha presenciado como Joan Laporta ha aceptado poner en marcha una de sus primeras consignas en el vestuario: desprenderse de Samuel Umtiti cuanto antes”, publica la citada fuente.

Samuel Umtiti tiene contrato con el FC Barcelona hasta mediados de 2023. (Getty)

Si el Barcelona no consigue un destino para Umtiti, según Don Balón, en los despachos del Camp Nou optarían por la rescisión unilateral de contrato. De esa forma, se cumpliría el pedido del entrenador español y en la institución de la Ciudad Condal podrían ahorrar hasta 10 millones de euros en el sueldo del galo.

Cabe recordar que hace unas semanas, Samuel Umtiti salió al frente y afirmó que se encuentra en su mejor momento físico y que está listo para demostrar que puede jugar en el equipo culé. Sin embargo, ni todo el entusiasmo del francés cambiaría el parecer de Xavi.

“Es un poco duro, un poco duro, pero bueno... He vivido momentos duros por la lesión pero ahora que estoy bien físicamente. Mejor que cuando llegué. Soy feliz pero me gustaría jugar como todos los jugadores y ayudar al equipo pero, de momento, tengo que seguir entrenando a tope”, afirmó al diario Mundo Deportivo.

Umtiti, campeón mundial en Rusia 2018, llegó al FC Barcelona en el mercado de verano de 2016 por 25 millones de euros. Entre sus títulos más importantes como azulgrana figuran dos Ligas y dos Copas del Rey.





