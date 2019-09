¿Indirecta a Valverde? "Puedo jugar mejor de lo que lo he hecho hasta ahora en LaLiga"

A pesar de que el Barcelona solo ha perdido un duelo en la Liga Santander , empatado uno y ganado el otro, el juego que ha venido demostrando en estos tres encuentros ha sido el punto de crítica y no solo de la prensa catalana, sino también de los seguidores culés y los demás medios españoles. Los ojos apuntan a Ernesto Valverde y en específico a una decisión que no se entiende: la de poner a Frenkie de Jong cerca de la banda.

Con esa nueva posición, el mejor de mediocampista de la última Champions League no ha podido rendir de la mejor forma y sumar al juego del Barcelona, por lo que a su llegada a Holanda, para incorporarse a la Selección tulipán, hizo catarsis de cómo ha estado en estos tres juegos de la Liga Santander.

Preguntado por si había estaba preocupado porque su rendimiento no ha sido el mismo que en pretemporada, De Jong respondió que " no, soy nuevo en el equipo y he sido titular en los tres partidos pese a que tenemos muchos centrocampistas. Pero creo que puedo jugar mejor de lo que lo he hecho hasta ahora en la Liga ".



No todo es gol

Frenkie de Jong también analizó qué ha sido lo fundamental para él en estos primeros duelos, donde dijo que no todo podía ser anotar o asistir, pues para él lo primordial es jugar.

" Tengo que crecer en cualquier papel que pueda desempeñar. Estoy feliz por el hecho de estar jugando y solo quiero asegurarme que conservo un sitio en el equipo inicial ", agregó el holandés. " La gente cree que es necesario sumar goles y asistencias, pero el fútbol no es tan simple. No estoy preocupado ", concluyó.

