Gerard Piqué no solo es el futbolista más experimentado del FC Barcelona, sino también uno de los que mejor entiende lo que significa vestir la camiseta blaugrana. Por ello, después de varios meses de la crisis culé, rompió su silencio y no se casó con nadie.

En la previa del primer clásico de la la temporada, brindó una entrevista a ‘La Vanguardia’, donde no se guardó nada, siendo una de sus primeras críticas hacia la directiva catalán, encabezada por Josep Maria Bartomeu.

“Yo no quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces...Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad”, afirmó.

“Le pedí explicaciones y lo que me dijo es “Gerard, yo no lo sabía. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada (Jaume Masferrer, asesor de la presidencia) de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club. Eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente", agregó el jugador deformado en ‘La Masia’.

Sin embargo, pese dicho episodio con el mandamás catalán, el zaguero de 33 años decidió aceptar la reducción de salario, cosa que no pasó con Lionel Messi y Antoine Griezmann.

“Es muy sencillo. El club me comunica, a mí y a otros jugadores, que debido a la pandemia el club sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona. El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro. Hacemos números y propongo una cantidad”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR