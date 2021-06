Gerard Piqué tiene contrato con Barcelona hasta mediados del 2024 y, por nada del mundo, se ve con otra camiseta en el mundo del fútbol. El catalán lo dejó así en claro en una amena conversación con el famoso streamer Ibai Llanos, en Twitch. Es más, el zaguero central hasta confesó que se retiraría del fútbol, en caso Ronald Koeman le dijera que no cuenta con él de cara a la próxima temporada en el ‘Viejo Continente’.

“El día que deje de jugar en el Barcelona, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras”, aseguró Piqué a su gran amigo, con el que ya anteriormente ha hablado sobre fútbol.

“Si mañana Koeman me dice que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barcelona”, insistió Piqué, de 34 años.

Por otro lado, el futbolista entendió los cuestionamientos a su rendimiento. “La crítica es parte del fútbol. cuando saltas a un campo, ya sabes a lo que te expones. El fútbol es lo más sentimental que hay y está a la altura de la política. Hay que aceptar las críticas”, expresó.

Consultado por el posible fichaje de Erling Haaland en el mercado de fichajes de verano, Piqué declaró: “No tengo ni idea, ojalá viniera. Los grandes jugadores que estén con nosotros, pero eso es una decisión que ha de tomar el club. Ellos sabrán”.

Piqué, por último, destacó su buena relación con Sergio Agüero, que será su compañero en Barcelona en la temporada que viene. “Ya me llevaba bien. Hace años, desde siempre, nos hemos conectado por redes. Jugué el Mundial sub 20 contra él porque somos de la misma generación. Leo habla muy bien de él”, comentó.





