Antoine Griezmann ha llamado la atención de todos en redes sociales luego de su queja pública ante el Barcelona ya que por el horario de entrenamiento, no podrá observar el clásico de básquet ante Real Madrid este domingo en el Palau.

Luego de algunos días de vacaciones, la primera plantilla del Barcelona volverá este domingo a los entrenamientos, que empezarán a la misma hora (18 h de España) que el partido entre el equipo azulgrana ante su par merengue por la Liga Endesa.

Es por esa razón que, tras un retuit del Barcelona sobre el horario del partido, Griezmann expuso públicamente su disconformidad. “Y entrenamos a las 18h”, escribió Antoine junto a cuatro emoticones: uno de llanto, otro de disimulo y dos de enfado.

Como si la broma de Griezmann no fuese suficiente, un jugador del equipo de baloncesto le recomendó que no entrene para no perderse el partido en el Palau blaugrana. “No vayas al entreno”, escribió Alex Abrines. La queja del francés se hizo viral con los minutos.

El entrenamiento del Barcelona este domingo no contará con la presencia de Luis Suárez, Lionel Messi, Neto y Arturo Vidal, que, tras recibir permiso del club, se unirán a las prácticas recién el dos de enero.

Barcelona retomará la actividad el próximo 4 de enero, cuando enfrente al Espanyol por LaLiga. Los dirigidos por Ernesto Valverde deben sacar un triunfo si quieren mantener la ventaja sobre el Real Madrid.

