El Barça necesita vender: Rakitic y Umtiti en la mira de dos clubes de la Premier para enero de 2020

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



► ¡Y Dembélé al carrer! Barcelona decide su venta y ya tiene a un reemplazo de solo 30 millones de euros



Luego de tantos gastos en el mercado de fichajes de verano , el FC Barcelona sabe que está obligado a vender en invierno para equilibrar el presupuesto. Es por eso que sobre la mesa de la oficina de Bartomeu hay varios nombres en carpeta, y pretendientes no faltan.



Un par de jugadores que tienen grandes chances de dejar el FC Barcelona en enero de 2020 son Samuel Umtiti e Ivan Rakitic , quienes según información del diario 'The Sun', están en la mira del Arsenal y Manchester United, respectivamente.



En el caso de Umtiti, el equipo de Emery estaría dispuesto a comprarlo definitivamente. El francés sabe que no cuenta para Valverde y tiene pocas chances de volver a recuperar el puesto, por lo que no vería con malos ojos cambiar de aires a mitad de temporada. El valor del mercado del campeón del mundo en Rusia 2018 es de 45 millones de euros.

Respecto a Rakitic, que se negó a salir del Barcelona en verano pasado, el interés del Manchester United sería mayor. El volante croata ya estuvo en los planes de ingleses hace un par de temporadas, pero las trabas que pusieron los azulgranas hicieron que desistan de su fichaje. Ahora, la situación es distinta porque Camp Nou estarían encantados de venderlo.

¿Qué viene para el Barcelona?

En otras informaciones, Barcelona y Granada se enfrentan este sábado desde las 2 de la tarde (hora peruana) en transmisión de ESPN y Movistar LaLiga (solo España). El equipo de Ernesto Valverde, que contará con Messi, Suárez y Griezmann por primera vez , todavía no ha ganado de visita en esta Liga Santander. Un triunfo en Los Carmenes es vital para no perderle el rastro al líder Sevilla.

► ¡Se suma la 'MSG'! Los últimos tridentes ofensivos del Barcelona que dieron que hablar [FOTOS]



► Florentino quiere venderlo, pero Zidane confía en él: lío entre presidente y DT por un crack de Real Madrid



► ¡Esto es un asalto! El club que amenaza con pagar la cláusula de Ansu Fati para llevárselo del Barça



► ¡Con más de una sorpresa! Brasil dejó afuera a Vinicius de lista convocados para amistosos en octubre