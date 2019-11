¡El Barcelona a por Daniel James en 2020!

El FC Barcelona sigue peinando el mercado de cara a la ventana de fichajes de verano de 2020. Son varios nombres los que suenan y uno de ellos nada menos que el de Daniel James , el joven jugador del Manchester United que, pese al mal momento de los 'Red Devils', está dando mucho que hablar en la Premier League.



De acuerdo a informaciones del diario español 'Don Balón', James, quien llegó al United está temporada por 17 millones de euros, gusta en Camp Nou por su capacidad de jugar por las dos bandas. Ya sea de extremo derecho o izquierdo, el de Beverley ha dejado actuaciones interesantes en lo que va de la temporada.



En el FC Barcelona creen que Daniel James podría ser el reemplazante de un Ousmane Dembélé que también sabe jugar por las dos bandas. El francés es uno de los más caros de la historia de los azulgranas, pero pese a la paciencia que le han tenido, no termina de 'explotar' .



¿Cuánto costaría el fichaje de James?

Es por eso que en el FC Barcelona no descartan el fichaje de James, el cual se daría, según la citada fuente, por un aproximado de 100 millones de euros. La cifra rebasa su precio original ya que el Manchester United no piensa dejar ir tan fácilmente a una de sus futuras estrellas.



En lo que va de la temporada, Daniel James lleva disputados con el Manchester United 1028 minutos de juego repartidos entre Premier League, Europa League y Copa de la Liga. En Old Trafford se esperanzan en que el galés se convierta en su gran figura. Al menos hasta que se lo lleve el Barcelona.



Por otro lado, el Barcelona se alista para visitar al Levante este sábado en el marco de la fecha 12 de LaLiga Santander. El partido está programado para las 10 de la mañana (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de DirecTV.

