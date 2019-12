Una de las figuras que tuvo la época dorada del Atlético de Madrid en esta década fue Antoine Griezmann. El delantero francés se volvió goleador y el crack que solía resolver algunos partidos del cuadro que dirige Diego Simeone. Sin embargo, lograr esa conexión con el equipo no fue sencillo.

Para el francés, fue un cambio duro el pasar de la Real Sociedad al cuadro ‘Colchonero’. El técnico argentino buscó en él más que un simple delantero. “Todo lo que es mi juego de primer toque, de paredes, de mirar hacia adelante, lo aprendí en la Real. Cuando noté un cambio fue cuando fiché por el Atleti. Simeone no me dejaba hacer lo que hacía yo en la Real”.

“Siempre tenía detrás su voz pidiéndome más y pidiéndome cosas que no tenía, trabajar para el equipo. En la Real no bajaba tanto. Me costó hasta diciembre pero aprendí defensivamente, tacticamente y fui más goleador gracias a él. Todo lo que aprendo lo guardo. Lo pongo al servicio del equipo. Noté un cambio en mi segundo año del Atleti, donde dije ‘este es el jugador que quiero ser’. Cogí de la Real y del Atleti y me llevó hasta ser campeón del mundo”, añadió.

Un comienzo difícil, un final auspicioso

Durante esta entrevista -concedida a UEFA TV-, el francés aseguró que sus inicios no fueron tan sencillos, pues su estatura fue un ‘problema’ en el alba de su carrera para los ojeadores o entrenadores, aunque para él se volvió un arma.

“Siempre decían que era demasiado pequeño, me hacían radiografías de la muñeca para ver hasta dónde iba a crecer, fueron momentos muy difíciles pero en el campo se me olvidaba”. aseguró.

En busca de nuevos retos y filosofías

Antoine Griezmann explicó qué lo llevó a buscar nuevos aires tras su paso por el Atlético de Madrid, recayendo en el Barcelona a cambio de 120 millones de euros en este mercado de pases de verano.

“No me fui del Atleti por ganar Champions, ni ganar más títulos. Me fui del Atleti para aprender un nuevo juego, nuevas filosofías. Aprender otro fútbol, otro equipo. El Atleti puede ganar la liga y la Champions cualquier año”, aclaró.

Adaptándose a Messi

El campeón del mundo llegó a un reino con Lionel Messi a la cabeza. El fútbol de Barcelona pasa por el astro argentino y desde allí llega a todos los canales. Para el francés fue difícil en un inicio, aunque ahora muestra una gran mejoría.

“Tengo que aprender una nueva posición y entender también a mis nuevos compañeros. No tengo pillados los movimientos de Luis, de Messi, de los medios, de mi lateral. Messi es increíble, hay que disfrutarlo, es un espectáculo verle jugar y jugar con él”, sentenció.

