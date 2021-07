Para no perder la costumbre. A poco del inicio de una nueva pretemporada, Barcelona tomó una drástica decisión con Ilaix Moriba. El futbolista de 18 años fue enviado al equipo filial, después de que no aceptará la renovación de contrato que le ofrecieron los catalanes por las próximas cinco temporadas.

Los términos económicos no habrían convencidos al jugador formado en La Masia, quien estaría más que incómodo por el trato que viene recibiendo. Sobre todo por el salario que le ofrecieron, el cual era similar al de otros jugadores del filial con muchos menos protagonismo que él durante el campeonato pasado.

Su intención siempre fue renovar. Tras su gran aparición, debutando y marcando su primer gol oficial con el equipo que lo formó, Ilaix siempre estuvo abierto a negociar. Aunque todo hace indicar que los culés estarían pensando en venderlo.

La primera negociación empezó hace quince días y no existió una segunda propuesta. Esto dejaría abierta la puerta para que salga del Camp Nou antes de finalizar su contrato el 2022. Su valor de mercado rondaría entre los 15 y 20 millones de euros. Un ingreso que podría ayudar a sanear la golpeada economía blaugrana.

En caso no se pueda generar su venta y el Barca no mejore la oferta salarial, el mediocampista podría marcharse como jugador libre al final de la próxima temporada. Situación a la que esperan no llegar los de la Ciudad Condal, ya que se trata de una de las últimas ‘joyas’ del club.

Cabe recordar que Ilaix Moriba disputó 18 partidos el curso pasado, tanto en LaLiga, Copa del Rey y Champions League. Logró ganarse un lugar como pieza de recambio, incluso por delante de Miralem Pjanic.





