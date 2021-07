La Selección Argentina llegó a la final de la Copa América 2021 y enfrentará a Brasil en el estadio Maracaná este sábado 10 de julio. Una de las piezas claves de la ‘Albiceleste’ en su camino al último duelo fue - en definitiva - Emiliano ‘Dibu’ Martínez, por su buen papel durante todo el certamen internacional y por la actitud que mostró en la tanda de penales - adicional a las dos atajadas que realizó. El arquero argentino brindó declaraciones a la prensa antes del choque con el ‘Scratch’.

El ‘Dibu’ indicó que su estrategia de enfrentar a los jugadores colombianos fue previamente estudiada: “Hay muchos que estudian o miran o se concentran en sus pasos. Hicimos de todo, estudiamos al rival con los arqueros y el entrenador de arqueros, no nos basamos sólo en eso. Nos decían: ‘Enfrente eligen ustedes’. Yo decidí estudiar al rival y cómo se paraban. Yo sabía que les gustaba mirar, tuve que esperar hasta el final. Fue sólo impulsarme bien. Fue mi noche”

Respecto a las frases usadas como ‘te como hermano’, el arquero ‘albiceleste’ consideró que ‘es normal en el fútbol’. “La verdad, me da igual. En el futbol se dicen muchas cosas, dentro y fuera de la cancha. Es un partido de fútbol, esas cosas quedan en la cancha. Yo estoy concentrado en en ayudar a los defensores. No voy a pensar si me escuchan o no. Se escucha todo hoy en día. Siempre jugué igual, ahora se escuchan cosas que antes no se escuchaban”, concretó el ‘Dibu’.

Por otro lado, Martínez no pudo negar su emoción por estar en la final: “Estoy orgulloso de llegar a la final con mi país y dar una alegría en un daño muy duro”.

Además, ‘Dibu’ consideró que su sueño es levantar una copa con camiseta albiceleste: “Desde que me ponía los guantes siempre soñaba con jugar en la Selección y ganar un título. No hay mejor escenario que contra Brasil en el Maracaná, un sueño para todo juvenil argentino, todo el pueblo argentino quiere venos triunfar en Brasil”.